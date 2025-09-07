Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hazırlıkları sürüyor

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan filoya, İtalya'dan katılacak teknelerin hareket tarihinin değiştiğini belirterek, bunun teknik bir gecikme değil, teknelerin buluşabilmesi için olduğunu ve bu sürede hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Barselona'dan 31 Ağustos'ta seyre çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler, bir süredir Sicilya Adası'nın farklı limanlarında bir araya gelerek hazırlıklarını sürdürüyor. Bu önemli faaliyetin İtalya'daki sözcülerinden Delia, Sicilya'da konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hareket etmeleri için daha önce 7 Eylül tarihini verdiklerini hatırlatan Delia, "Aslında bir gecikme daha yaşadık. Bu teknik bir gecikme değil, tüm teknelerin birleşmesi ve buluşması gerektiği için oldu. İspanya'dan yola çıkan tekneler Tunus'a geliyorlar, hatta bazıları bugün Tunus'a vardı bile. Bizim teknelerimizle, ardından Yunanistan'dan gelecek olanlarla buluşmaları gerekiyor. İspanyol tekneleri yolculuk başında bloke oldular. Bizim alternatifimiz, ya yola çıkıp onları açık denizde birkaç gün beklemekti ya da karada beklemekti. Karada kalmayı tercih ettik, bir yandan yakıt israf etmemek için çünkü bunlar bizim için çok yüksek maliyetler. Burada kalarak tüm yolcularımıza, yani bütün aktivistlere, gazetecilere, siyasetçilere verdiğimiz eğitimi sürdürme imkanımız oldu." diye konuştu.

Delia, karada beklemelerinin kendilerine sefere katılacak olan mürettebatın eğitimi için imkan verdiğine işaret ederek, "Bu eğitim, İsrail donanması tarafından olası bir müdahale sırasında neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak hukuki eğitim de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde yapılandırılmıştır. Biz yasal ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğimizi vurguluyoruz. Ama aynı zamanda hangi sınırlar içinde hareket ettiğimizi çok iyi açıklamak istiyoruz ve bu da eğitimin bir parçası." dedi.

Eğitimin önemli bir kısmının şiddet içermeyen davranışlarla ilgili olduğunu anlatan Delia, "Biz pasif direniş teorisinden yola çıkıyoruz. Bu, herkesin bildiği, yıllar önce Mahatma Gandhi tarafından ortaya konmuş bir yöntem ve tarih boyunca pek çok hareket tarafından kullanılmıştır. İşte biz de bu teknikleri teknelerde bulunacak olanlara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü olası psikolojik, sözlü ya da fiziksel provokasyonlarla karşılaşıldığında biz tepki vermeyeceğiz. Yapacağımız şey tamamen sakin ve hareketsiz kalmak olacak. Bunu özellikle vurguluyoruz çünkü bilmenizi istiyoruz ki, eğer bize bir şey olursa, Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen silahsız, şiddet içermeyen, barışçıl insanlara olacak." ifadelerini kullandı.

"Gazze yaklaşık 2 yıldır bir soykırımla tüketiliyor"

"Bizim tek amacımız Gazze'ye bir insani koridor açmak, Gazze'ye yardım ulaştırmak." diyen Delia, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki, Gazze yaklaşık 2 yıldır bir soykırımla tüketiliyor. Bu soykırım artık herkes tarafından, hatta en yetkin hukuki merciler tarafından da dile getirilmiş ve teyit edilmiştir. Aynı zamanda bir siyasi mesaj da vermek istiyoruz. Dünya genelinde 45'ten fazla ülkeden kadın ve erkeklerden oluşan sivil toplum artık sessiz kalmak istemiyor. Hükümetleri ve kurumları bu soykırıma karşı hiçbir şey yapmasa da İsrail'le ticari ilişkilerini sürdürse de İsrail'e silah göndermeye devam etse de buna bizim İtalya'mız da dahil ve Uluslararası Adalet Divanı savaş suçları işlendiğini, soykırım yapıldığını ilan etmiş olmasına rağmen İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmamış olsa da..."

Maria Elena Delia, aldıkları desteğe minnettar olduklarını belirterek, hukukun uygulanmasını sağlamak ve Filistinlilerin de kendilerininki gibi haklara sahip olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

"Biz yeni başlıyoruz ve durmayacağız. Gazze'ye ulaşmayı başarırsak bu bir emsal oluşturacak"

Bu hareketin katlanarak büyüdüğünü dile getiren Delia, "Biz Gazze'ye ulaşmak için yola çıkıyoruz, oraya varıp varamayacağımızı bilmiyoruz. Biliyoruz ki bizden önce aynı şeyi denemeye çalışan, örneğin Özgürlük Filosu Koalisyonu misyonları, İsrail tarafından engellendi. Teknelerine el konuldu, insanlar alıkonuldu. Bunlar bir 'tutuklama' değil, uluslararası sularda bir 'kaçırma'ydı. Dolayısıyla, biz de benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Fakat bu kez tekneler çok fazla olacak, yaklaşık 50 tekne. Yüzlerce katılımcı olacak, sadece İtalya'dan aralarında farklı milletlerden yaklaşık 200 kişi yola çıkıyor. Bu yüzden yardımları, yiyecek ve ilaçları ulaştırmayı başarıp başaramayacağımızı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir hareket doğdu. Biz yeni başlıyoruz ve durmayacağız. Gazze'ye ulaşmayı başarırsak bu bir emsal oluşturacak. O insani koridoru işlemeye devam edeceğiz, resmi koridorların açılmasını talep edeceğiz, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay ortasında Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir toplantı yapılacağını ve ana gündemin Filistin devletinin tanınması olacağını anımsatan Delia, şunları kaydetti:

"Pek çok devlet, Filistin devletini zaten tanıdı. Bu sadece biçimsel bir adım gibi görünse de siyasette biçimin çok büyük bir ağırlığı vardır. Bu nedenle biz aynı zamanda Filistin devletinin tanınmasını talep etmek için denize açılıyoruz. Bu hareketin gücü karşısında bizler bile çok büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duyuyoruz."