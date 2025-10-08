Küresel Parlamento Konferansı Terörle Mücadelede Diyaloğu Güçlendirdi

İstanbul'da Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğinde düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından parlamenterler, BM kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı konferansın kapanış oturumu yapıldı.

Oturuma çevrim içi katılan PAM Genel Sekreteri ve Terörle Mücadele Parlamenter Meclisleri Koordinasyon Mekanizması Başkanlığı Başkanı Büyükelçi Sergio Piazzi, terörle mücadelede parlamentolar arasındaki diyaloğun önemine dikkati çekerek, "Teröristler yalnızca bir devleti ya da toplumu değil, tüm dünyayı hedef alıyor ve insanlığın mirasını, yaşam hakkını ve insan onurunu tehdit ediyor." dedi.

Etkili terörle mücadele politikalarının, uluslararası ve ulusal aktörler arasında uyumlu işbirliğiyle mümkün olacağını vurgulayan Piazzi, PAM'ın önümüzdeki dönemde yapacağı eğitim ve politika toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Piazzi, ayrıca yeni teknolojilerin terörle mücadelede hem risk hem de fırsat barındırdığını belirterek, bu alanda parlamentoların yasal ve denetim kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Piazzi, "Terörizm konusunda ortak bir anlayışa ulaşmak ve aynı zamanda onunla mücadele etmenin yolunu bulmak şart ve hatta artık acil." ifadesini kullandı.

Parlamentoların önemine vurgu

BM Terörle Mücadele Ofisi Özel Projeler ve İnovasyon Şubesi Başkanı Guadalupe Megre, "Parlamentolar, terörle mücadele önlemlerinin meşru, etkili, hesap verebilir ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü ilkelerine tam olarak dayalı olmasını sağlamada vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Megre, iki gün süren tartışmaların, BM küresel terörle mücadele stratejisinin 2026'daki dokuzuncu gözden geçirmesine parlamenter katkıların şekillenmesine önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan Megre, konferansın, ulusal terörle mücadele mevzuatlarının uluslararası hukukla uyumlu hale getirilmesine yönelik öneriler ve iyi uygulamaları içeren bir referans belgesinin hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.