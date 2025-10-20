Küre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Küre Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Küre Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ünlü, "Bize bu anlamlı günü armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." dedi.

Ünlü ayrıca, programa katılım gösteren protokol üyelerine, siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlara da teşekkür etti. Program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.