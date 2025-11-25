Haberler

Küre Dağları Milli Parkı'nda Yaban Hayvanları Fotokapanlarla Kaydedildi

Güncelleme:
Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda yerleştirilen fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi. Yürütülen çalışmalarla karaca, kurt, yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşam alanları kayıt altına alındı.

Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ormanlık alana yerleştirilen fotokapan ile çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parkın farklı bölgelerine yaban hayatını izleme ve koruma amaçlı yerleştirilen fotokapanlarla bazı yaban hayvanlarının görüntülendiği belirtildi.

"Küre Dağları Milli Parkı'nın zengin faunası" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Parkımızda yürüttüğümüz fotokapan çalışmalarımız ile karaca, sansar, kurt, yaban domuzu, ayı, kızıl geyik, çakal, vaşak ve yaban kedisi gibi pek çok yaban hayvanını doğal yaşam alanlarında görüntüledik. Bu görüntüler, Küre Dağları'nın sahip olduğu zengin fauna çeşitliliğinin ve yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu muhteşem görüntüler ekiplerimizce fotokapanlarla kayıt altına alınmaktadır."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
