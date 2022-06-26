Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok - Haberler

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Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok

ANKA - Güncel
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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in ziyaret ettiği Mersinli besici, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kalmasına rağmen hayvanlarını satamadığını söyledi. Besici, “Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10’uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in ziyaret ettiği Mersinli besici, Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kalmasına rağmen hayvanlarını satamadığını söyledi. Besici, "Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10'uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben" dedi.

Cengiz Gökçel, Kurban Bayramı öncesi Mersin'de besicilerin sorunlarını dinledi. Bayram yaklaşmasına rağmen kurbanlıklarını satamadığını belirten bir besici, "Çok kötü başkanım. Yani satamıyoruz, elimizde kalıyor mallar. Yemleri 450 lirayı geçiyor. Nasıl alıp da yedireceğiz? Şimdi onu kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ YOK"

Mersinli besici, "Daha önceki seneler, bir ay önce malımızı bitiriyorduk. Şimdi bitiremiyoruz. Milletin alım gücü yok" dedi.

"YEM FATURASINDA MİKTAR VAR, FİYATI YOK"

Gökçel'e aldığı yemin faturasını gösteren besici, "Gösterdim size işte. Hesap yok. Faturada yem miktarı var ama fiyatı yok. Çeşidi var, fiyatı yok. Bayramdan sonra yemci ne yazarsa onu ödeyeceğiz" diye konuştu.

"BU SENEDEN SONRA BIRAKACAĞIZ"

Artık besiciliği bırakacağını belirten besici, "Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10'uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kurban Bayramı Cengiz Gökçel Mersin Güncel Haberler

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