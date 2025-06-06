Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralananların Sayısı Artıyor

Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralananların Sayısı Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu, bazıları tedavi edilerek taburcu edildi.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.

İzmir'de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, İzmir Şehir Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.

Çoğu hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Aydın

Aydın'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle veya kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Kent genelinde 48 kişinin farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Büyükbaş hayvanı keserken elini yaralayan Kinyaz Batur, gazetecilere, normalde çok dikkatli olduğunu ancak acele davrandığı için elinden yaralandığını söyledi.

Uşak

Uşak'ta bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan bazı kişiler, tedavi için kentteki hastanelere geldi.

Kurban kesimi sırasında bacağından yaralanan Yüksel Çakın, "Kurbanımız büyükbaştı. Kesim sırasında hayvan bir anda ters dönünce elimdeki bıçakla bacağımı kestim. Bacağıma 12 dikiş atıldı." dedi.

Ailesiyle kurban kesim işi yaptığını anlatan Adem Işık da "Bayramın ilk günü yaklaşık 30-40 kurban kesiyoruz. Birlikte çalıştığımız kişi arka cebine bıçak koymuş. Ben de yerdeki leğeni almak için eğildiğimde o bıçak kolumu kesti. Koluma 6 dikiş atıldı." diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 30 kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Denizli

Denizli'de kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 123 kişi hastanelere müracaat etti.

Kent merkezinde belediyelerin belirlediği kesim noktalarında, bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı.

Bazı vatandaşlar, buralarda kurbanlarını keserken bazıları ise evlerinin bahçesinde kurbanını kesmeyi tercih etti.

Kurban kesimleri sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan 123 "acemi kasap", başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere şehirdeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.