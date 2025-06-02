Kurban Bayramı'nda Kesici Alet Yaralanmalarına Dikkat!

Kurban Bayramı'nda Kesici Alet Yaralanmalarına Dikkat!
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, Kurban Bayramı'nda uzman kişilerce kurban kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, acemi kasapların neden olduğu yaralanmalara dikkat çekti. Geçen yıl 16 bin kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralanmaların sağlık sistemine olan etkisi dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ve Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, Kurban Bayramı'nda sık yaşanan kesici alet yaralanmalarının önlenmesi için kurbanın uzman kişilerce kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Çakır, AA muhabirine, özellikle Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde acil servislerin acemi kasaplar, trafik kazaları ve kronik rahatsızlığı olanlarla dolduğunu söyledi.

"Sağlık Bakanlığının geçen seneki verilerine göre ülke genelinde 16 bin kişi yaralandı"

Kurban Bayramı'nda herkesin kurban kesme işine soyunduğunu ve bayramın tadını kaçıran şeylerin başında da "acemi kasaplar" geldiğini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Profesyonel olmayanların kurban kesme işine girmesiyle ciddi yaralanmalar oluyor. Sağlık Bakanlığının geçen seneki verilerine göre ülke genelinde 16 bin kişi yaralandı. Bu ciddi bir rakam. Bunların bir kısmı öldürücü yaralanmalar çünkü çok keskin bıçak kullanılıyor ve bu bıçaklar elden kaçınca kalp gibi hayati organlara veya atar damarlara denk geliyor."

Çakır, geçmiş yıllarda öldürücü yaralanmalarla da karşılaştıklarını anlatarak, "Kurban yaralanmalarını hafife almamalıyız. Her işte olduğu gibi kurban kesme işini profesyonellerin yapması lazım. Hem kendimize hem ailemize bayramı zehir etmek doğru davranış değil, bayramı bayram gibi yaşayabilmek için işi ehline, profesyoneline bırakacağız." dedi.

Acemi kasap ve trafik kazalarında yaralanmaların acil servislerdeki sağlık emekçilerinin iş yükünü artırdığını dile getiren Çakır, kesi yaralarında doğru müdahalenin önemli olduğunu aktardı.

Çakır, şunları kaydetti:

"Kurban yaralanmaları kirlidir o yüzden temiz bezle yaranın üzerine kuvvetli şekilde bastırılarak hızlıca acile gelmekte fayda var. Keskin cisimlerle meydana geldiği için bu yaralanmalar hastane şartlarında temizlenerek dikilmesi önemli. Arter kanamasını durdurmak zor olabilir turnike gerekebilir ama herkesin uygulayacağı yöntem kuvvetlice mümkün olan en temiz şeyle yaranın üzerine bastırmak. Kırıklarda da bölge hareket ettirilmeden sert cisimle desteklenerek hastaneye getirilmeli." dedi.

Çakır, bayramda trafik kazalarının önüne geçilmesi için yola çıkacakların kurallarına uymasını istedi.

"Masadı beline takan 'kasabım' diyor"

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder de 60 yıldır kasaplık yaptığını anlatarak, "Kurban uzman kasaba kestirilmeli, bayram geldiğinde acemi kasaplar ortaya çıkıyor, kazalar oluyor. El kesilmesi normaldir ama burada en önemli olay, etin parçalanması, bunu da acemi kasap beceremez." dedi.

Ejder, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi mobil mezbaha yapmış tercihimiz oralardır, dışarıda kesenlere itibar edilmesin. Masadı beline takan 'kasabım' diyor. Kasap da elini keser ama acemi kasap ya ayağını ya kolunu keser. Medyada görüyoruz, ayağına baltayla, bıçakla vurmuş bunlar hep acemi kasap."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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