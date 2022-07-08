Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için namaz vakitleri
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Ülke genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini paylaştı.
İl il bayram namazı saatleri şöyle:
- Adana 06.00
- Adıyaman 05.46
- Afyonkarahisar 06.15
- Ağrı 05.22
- Aksaray 06.02
- Amasya 05.49
- Ankara 06.03
- Antalya 06.18
- Ardahan 05.20
- Artvin 05.24
- Aydın 06.28
- Balıkesir 06.23
- Bartın 06.00
- Batman 05.34
- Bayburt 05.32
- Bilecik 06.14
- Bingöl 05.35
- Bitlis 05.29
- Bolu 06.06
- Burdur 06.18
- Bursa 06.17
- Çanakkale 06.28
- Çankırı 05.58
- Çorum 05.53
- Denizli 06.23
- Diyarbakır 05.38
- Düzce 06.07
- Edirne 06.23
- Elazığ 05.40
- Erzincan 05.36
- Erzurum 05.29
- Eskişehir 06.12
- Gaziantep 05.51
- Giresun 05.38
- Gümüşhane 05.35
- Hakkari 05.25
- Hatay 05.58
- Iğdır 05.18
- Isparta 06.17
- İstanbul 06.15
- İzmir 06.29
- Kahramanmaraş 05.52
- Karabük 06.00
- Karaman 06.08
- Kars 05.20
- Kastamonu 05.55
- Kayseri 05.55
- Kilis 05.53
- Kırıkkale 06.00
- Kırklareli 06.21
- Kırşehir 05.59
- Kocaeli 06.12
- Konya 06.09
- Kütahya 06.15
- Malatya 05.45
- Manisa 06.27
- Mardin 05.37
- Mersin 06.03
- Muğla 06.27
- Muş 05.31
- Nevşehir 05.58
- Niğde 06.00
- Ordu 05.40
- Osmaniye 05.56
- Rize 05.29
- Sakarya 06.10
- Samsun 05.45
- Siirt 05.31
- Sinop 05.48
- Sivas 05.46
- Şanlıurfa 05.45
- Şırnak 05.30
- Tekirdağ 06.21
- Tokat 05.47
- Trabzon 05.33
- Tunceli 05.38
- Uşak 06.19
- Van 05.24
- Yalova 06.15
- Yozgat 05.55
- Zonguldak 06.03
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.