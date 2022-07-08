Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için namaz vakitleri - Haberler

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için namaz vakitleri

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Ülke genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini paylaştı.

İl il bayram namazı saatleri şöyle:

  • Adana 06.00
  • Adıyaman 05.46
  • Afyonkarahisar 06.15
  • Ağrı 05.22
  • Aksaray 06.02
  • Amasya 05.49
  • Ankara 06.03
  • Antalya 06.18
  • Ardahan 05.20
  • Artvin 05.24
  • Aydın 06.28
  • Balıkesir 06.23
  • Bartın 06.00
  • Batman 05.34
  • Bayburt 05.32
  • Bilecik 06.14
  • Bingöl 05.35
  • Bitlis 05.29
  • Bolu 06.06
  • Burdur 06.18
  • Bursa 06.17
  • Çanakkale 06.28
  • Çankırı 05.58
  • Çorum 05.53
  • Denizli 06.23
  • Diyarbakır 05.38
  • Düzce 06.07
  • Edirne 06.23
  • Elazığ 05.40
  • Erzincan 05.36
  • Erzurum 05.29
  • Eskişehir 06.12
  • Gaziantep 05.51
  • Giresun 05.38
  • Gümüşhane 05.35
  • Hakkari 05.25
  • Hatay 05.58
  • Iğdır 05.18
  • Isparta 06.17
  • İstanbul 06.15
  • İzmir 06.29
  • Kahramanmaraş 05.52
  • Karabük 06.00
  • Karaman 06.08
  • Kars 05.20
  • Kastamonu 05.55
  • Kayseri 05.55
  • Kilis 05.53
  • Kırıkkale 06.00
  • Kırklareli 06.21
  • Kırşehir 05.59
  • Kocaeli 06.12
  • Konya 06.09
  • Kütahya 06.15
  • Malatya 05.45
  • Manisa 06.27
  • Mardin 05.37
  • Mersin 06.03
  • Muğla 06.27
  • Muş 05.31
  • Nevşehir 05.58
  • Niğde 06.00
  • Ordu 05.40
  • Osmaniye 05.56
  • Rize 05.29
  • Sakarya 06.10
  • Samsun 05.45
  • Siirt 05.31
  • Sinop 05.48
  • Sivas 05.46
  • Şanlıurfa 05.45
  • Şırnak 05.30
  • Tekirdağ 06.21
  • Tokat 05.47
  • Trabzon 05.33
  • Tunceli 05.38
  • Uşak 06.19
  • Van 05.24
  • Yalova 06.15
  • Yozgat 05.55
  • Zonguldak 06.03

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Kurban Bayramı Bayram Namazı Güncel Haberler

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