Kurbağa Adamlarından Boğulma Olaylarına Karşı Tatbikat

Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamlar, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyararak dalış ve boğulma tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, bulanık sularda arama kurtarma faaliyetleri için antrenman yaparak hazırlıklı oluyor. İtfaiye müdürü, vatandaşlara suya girilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken, kurbağa adamların Batman dışında da hizmet verdiğini belirtti.

Kurbağa adamlar boğulma olaylarına karşı tatbikat yaparak vatandaşları uyardı

BATMAN - Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamlar, yaz aylarının gelmesiyle bölgede serinlemek için sulara giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyararak bulanık suda dalış ve boğulma tatbikatı gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bayram tatilinden bu yana 14 boğulma vakasının gerçekleşmesi üzerine Batman İtfaiyesine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye müdür vekili ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak'la tarihi Malabadi Köprüsü'nde buluşarak tehlikeli sularda yüzmenin hayati sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Ekipler, özellikle yaz aylarındaki boğulma vakalarında arama kurtarma için hazır, her an teyakkuzda bekliyor. Bulanık sularda metrelerce derinlikte arama kurtarma faaliyeti gibi zor görevler üstlenirken zorlu görevlere hazır olabilmek için antrenman ve dalış yaparak tatbikat senaryolarını yerine getirdi.

Batman İtfaiye Müdür Vekili Mizbah Akboğa, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak Batman Barajı, Batman Çayı, Hasankeyf gibi bölgelerde dalgıç personeline yönelik dalış tekniklerinin geliştirilmesi, bot kullanımı ve bölgemizdeki suların tanınmasına yönelik hizmet içi eğitim programı oluşturduklarını söyledi.

Haziran ayı itibari ile bu eğitim programının uygulanmaya başlandığını belirten Akboğa, "Bugün burada göründüğü gibi arkadaşlarımız hizmet içi program çerçevesinde dalış eğitimi gerçekleştirdiler. Bizim dalgıç personelimizi güçlendirmeye yönelik 2021-2022 yılından itibaren bazı çalışmalar yürütüyoruz. Örnek vermek gerekirse 2022 yılında bizim mevcut 4 dalgıç personelimiz varken ilave olarak 5 personel daha il dışı eğitime gönderilerek bu sayı 9'a çıkarıldı. 2023 yılında, özellikle son bir ay içerisinde ilimizde 6 vatandaş, il dışında da 4 vatandaş dalgıç ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek su altından cansız bedenleri çıkarıldı. Aynı şekilde baraj kapaklarının açılıp suların ani yükselmesi sonucu mahsur kalarak boğulma tehlikesi geçiren 37 vatandaşımız dalgıç ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek hiçbirinin canına zeval vermeden kurtarılmıştır" dedi.

İlgili kurumların buna yönelik tüm uyarıları yapmakta olduğunu belirten Akboğa, "Baraj kapakları açıldığı zamanda uyarılar yapmakta. Sulara girilmemesi konusunda da gerekli uyarılar yapılmakta. Buradan vatandaşlarımızdan ricamız, yapılan uyarıları dikkate almalarıdır. Uyarılar yapılmadığı zaman maalesef sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz. Biz sadece Batman sınırları içerisinde değil, çevre illere de hizmet veriyoruz. Örnek vereyim Siirt, Mardin, Şırnak, Tunceli gibi illere de dalgıç ekiplerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

Batman İtfaiyesi kurbağa adamlar ekip lideri Dalgıç Mehmet Aktan, yaklaşık 5 yıldan beri görev yapmakta olduğunu dile getirdi. Batman'ın çevresi akarsu ve nehirlerle çevrili olduğunu aktaran Aktan, "Her sene boğulma olayları oluyor. Nehirlerde yüzülmeyeceğini defalarca vatandaşlara söylüyoruz. Dicle Nehri'nin en büyük tehlikesi suda görüntünün olmamasıdır. Ayrıca vatandaşlarımız balık tutmak için attıkları ağları suyun içine suyun içerisinde bırakmamalılardır. Bunlar boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Buradan ricamızdır aileler piknik alanlarına gittiği zaman çocuklarına sahip çıkmalıdırlar. Çünkü Dicle Nehri görüntünün olmadığı bir sudur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurduğu havuzlara, Batman Belediyesi'nin havuz merkezlerine çocuklarını yollasınlar. Her sene bu acıyı tekrardan yaşamak istemiyoruz. Artık durulsun ve ailelerde bilinçli olsun ve çocuklarına sahip çıksınlar" şeklinde konuştu.

"Bayramdan bu yana 14 vaka oldu"

1 ayda 14 vakanın olduğunu söyleyen Aktan, "Batman ve Batman'a yakın yerlerdeki 7 vakaya bizzat kendi ekibimiz müdahale etti. 7 tane cansız beden çıkardık. Artık bu durumların durmasını istiyoruz. Emin olun o ailelerin feryatlarını duyduğumuz zaman bizde üzülüyoruz. Bizimde çocuklarımız var. O acı belki tarif edilemez bir acı ama bizde hissediyoruz onlarla beraber. İnşallah bu durum azalır ve insanlarımı bilinçli olur" ifadelerinde bulundu.