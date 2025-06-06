Kurba Bayramı Coşkusu: Doğu Anadolu'da Cami Dolu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Erzurum'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde tarihi Ulu Camisi'ne geldi.

Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından hutbeyi dinledi ve dua etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer ilgililer, vatandaşların bayramını kutladı.

Kars

Kars'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla başta Sultan Alparslan Camisi olmak üzere camilere akın etti.

Camilerde kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kars Valisi Ziya Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "İnşallah bu bayram zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna vesile olur. Bayram tatili boyunca da aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımız kurallara uyarlar, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmezler diye dua ediyoruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da bayram namazını Karslı hemşerileriyle eda ettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki Gazze'nin kurtuluşuna, İslam aleminin birlik ve beraberliğinin pekişmesine bayramımız vesile olur inşallah. Yola çıkan vatandaşlarımız da dikkatli olsunlar, herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Serhat Ulu Camisi'ni dolduran cemaat, hutbeyi dinledi, dua etti.

Bayram namazı sonrası Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve diğer ilgililer, camide vatandaşların bayramını tebrik etti.

Erzincan

Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri doldurup bayram namazını kıldı.

Terzibaba Camisi ve Cami Kebir başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua sonrası bayramlaştı.