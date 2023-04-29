Kuraklıkla boğuşan Aşağı İçme köyü yeniden eski haline kavuştu

Baraja sıfır köy, konumu, manzarası ve güzelliği ile tatil köylerini aratmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu. Son bir aydır ektili olan yağışlarla birlikte sular yükseldi ve o şirin köy tekrar eski güzelliğine kavuştu. Yaklaşık 7 ay önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, suyun ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, konumu, manzarası ve güzelliği ile tatil köylerini aratmıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen ve dalgaların kıyaya vurduğu köy, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu. Son zamanlarda bölge genelinde etkili olan yağışların ardından barajın da debisi yükselmeye başladı. Kilometrelerce çekilen su yeniden köyün sınırına dayandı. Köy eski güzelliğe kavuşurken 3 yıl aradan sonra bu yıl yeniden tekne turlarına başlanılacağı bildirildi.

Öte yandan yaklaşık 7 ay önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, suyun ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

Köyün merkeze 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten köy sakinlerinden Vedat Mutlu, "En son 2019 yılında çıkan su, 2023 yılında son koduna vurmaya 50 metre kaldı. Bu sene 845 kodunu doldurabilir. Kışın kar sıkıntısı vardı ama son yağmurlardan dolayı son koda gelmesine az kaldı. Köyümüz çok güzeldir turizmi andırıyor. İstanbul ve İzmir gibi su kenarını andıran güzel bir kıyıya sahiptir. Köyümüzde balıkçılık olur. 2 tane de balık evi vardır. Yerimiz suya sıfır olduğundan dolayı güzel bir manzarası var. Bir ay sonra su köye sıfır olacak. Daha güzel havası olur. Şirin bir köyümüz var herkesi bekleriz. Bir ay sonra tekte turlarına başlıyoruz. İnsanlar tekneyle gezmeyi istiyor. 2019 yılında son koduna vurmuştu. Bizde özlemiştik. Su dolunca eşsiz bir manzaraya sahip oluyor. havası, suyun ve martıların sesi, güzel bir atmosfer oluyor" dedi.