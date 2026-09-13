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Kumluca'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Zeytin bahçesi sahibi tutuklandı

Kumluca'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 8 Eylül'de çıkan ve yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 1 ev tamamen, 9 ev kısmen yandı; çok sayıda sera ile zeytin ve nar bahçesi zarar gördü. Jandarmanın incelemesinde yangının, R.P.'ye ait zeytin bahçesinde sulamada kullanılan dinamonun arızalanması sonucu çıktığı değerlendirildi. Gözaltına alınan R.P. tutuklandı.

  • Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 ev tamamen yandı, 9 ev kısmen zarar gördü; çok sayıda sera ile zeytin ve nar bahçeleri etkilendi.
  • Yangın, Toptaş Mahallesi'nde R.P.'ye ait zeytin bahçesinde başladı ve yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı.
  • R.P., zeytin bahçesini sulamada kullandığı dinamonun arızalanması sonucu yangının çıktığı değerlendirmesiyle tutuklandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 1 evin tamamen, 9 evin kısmen yandığı, çok sayıda sera ile zeytin ve nar bahçelerinin zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili R.P. tutuklandı. Yangının, R.P.'nin zeytin bahçesini sulamada kullandığı dinamonun arızalanması sonucu çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

22 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde 8 Eylül günü çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne kadar yayıldı. Yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınabilen yangında 1 ev tamamen yanarken, 9 ev kısmen zarar gördü. Bölgede bulunan seralar ile zeytin ve nar bahçeleri de yangından etkilendi.

YANGIN ZEYTİN BAHÇESİNDE BAŞLADI

Yangının ardından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının çıkış noktasının Toptaş Mahallesi'nde R.P.'ye ait zeytin bahçesi olduğu belirlendi.

SULAMADA KULLANILAN DİNAMO ŞÜPHESİ

R.P.'nin zeytin bahçesini sulamak için kullandığı dinamonun arızalanmasının yangına neden olduğu değerlendirildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİK TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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