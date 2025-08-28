Kumluca'da Gençlik Şöleni Düzenlendi

Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi (KUMGENÇ) tarafından 26-30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik şöleni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen, resim sergisinin açılışıyla başladı. Gençlerin hazırladığı eserler davetliler tarafından incelendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinletisiyle devam eden etkinlikte sahneye çıkan İngilizce atölyesi öğrencileri, hazırladıkları gösteriyle yabancı dildeki becerilerini ortaya koyarak izleyicilerden alkış aldı. Geleneksel ezgilerin yer aldığı bağlama ve gitar dinletisi izleyenlerden beğeni aldı.

Programda, tiyatro gösterisi hem eğlenceli hem de düşündürücü sahneleriyle dikkat çekerken, sinevizyon gösteriminde öğrenciler "Bir dünya bırakın biz çocuklara" şarkısı eşliğinde barış mesajı verdiler.

Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, gençlerin özgüvenle sahneye çıkmasının en önemli kazanım olduğunu vurguladı.

Bu amaçla Kumluca Gençlik Merkezi'ni aktif tuttuklarını ve faaliyet alanını genişlettiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Gençlerimize imkanlar verilirse çok güzel işler yapacaklar." dedi.

Gençlik şöleni etkinliğini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaş izledi.