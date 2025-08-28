Kumluca'da Gençlik Şöleni Düzenlendi

Kumluca'da Gençlik Şöleni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi, 26-30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlik şöleni düzenledi. Etkinlikte resim sergisi, Kur'an-ı Kerim dinletisi, tiyatro gösterisi ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, gençlerin sahneye çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi (KUMGENÇ) tarafından 26-30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik şöleni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen, resim sergisinin açılışıyla başladı. Gençlerin hazırladığı eserler davetliler tarafından incelendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinletisiyle devam eden etkinlikte sahneye çıkan İngilizce atölyesi öğrencileri, hazırladıkları gösteriyle yabancı dildeki becerilerini ortaya koyarak izleyicilerden alkış aldı. Geleneksel ezgilerin yer aldığı bağlama ve gitar dinletisi izleyenlerden beğeni aldı.

Programda, tiyatro gösterisi hem eğlenceli hem de düşündürücü sahneleriyle dikkat çekerken, sinevizyon gösteriminde öğrenciler "Bir dünya bırakın biz çocuklara" şarkısı eşliğinde barış mesajı verdiler.

Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, gençlerin özgüvenle sahneye çıkmasının en önemli kazanım olduğunu vurguladı.

Bu amaçla Kumluca Gençlik Merkezi'ni aktif tuttuklarını ve faaliyet alanını genişlettiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Gençlerimize imkanlar verilirse çok güzel işler yapacaklar." dedi.

Gençlik şöleni etkinliğini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar

Atılan manşetlere bakın! Türkiye'nin son hamlesi İsrail'i panikletti
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.