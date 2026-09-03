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4. Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası Sona Erdi

4. Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası Sona Erdi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, genç yaşta hayatını kaybeden basketbolcu Bayram Onur Avcıoğlu anısına düzenlenen 4. Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası sona erdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, genç yaşta hayatını kaybeden basketbolcu Bayram Onur Avcıoğlu anısına düzenlenen 4. Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kumluca Basketbol Kulübü (KUBA) tarafından düzenlenen turnuvaya Kumluca, Kemer ve Serik'ten 4 takım katıldı.

Kumluca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışında konuşan Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, organizasyonun yalnızca bir basketbol turnuvası olmadığını, dostluk, dayanışma ve sporun birleştirici gücünü yaşatmayı amaçladığını söyledi.

Turnuvanın Bayram Onur Avcıoğlu'nun adını yaşatması açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Koca, sporculara başarı dileğinde bulundu.

Eleme usulüyle oynanan karşılaşmaların ardından Kemer Belediyespor birinci, Kemer Basketbol Kulübü ikinci, Kumluca Basketbol üçüncü, Serik Basketbol ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuvayı Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erkan Özgür, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda sporsever izledi.

Kaynak: AA
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