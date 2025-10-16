Kültürel Miras Uzmanlarının Özlük Hakları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

(TBMM) - MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TBMM Dilekçe Komisyonumuz ve ilgili kurumlarımız sürecin en başından itibaren yapıcı bir tutum sergilemişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız teknik hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Önümüzdeki yasama sürecinde bu iyileştirmenin uygun bir düzenleme çerçevesinde hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Meclis'te arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının özlük haklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 'C grubu teknik hizmetler' sınıfında yer aldığına dikkat çeken Taytak, şunları kaydetti:

"Aynı düzeye sahip diğer mesleklerle kıyaslandığında bazı farklılıklar var"

"Bu durum benzer teknik eğitim ve uzmanlık üzerine aynı düzeye sahip diğer mesleklerle kıyaslandığında bazı farklılıklar vardır. Örneğin; 2023 yılında yapılan düzenlemeyle, aynı şekilde 'C grubunda' yer alan iç mimar ve peyzaj mimarlarının ek göstergeleri 2000 puan artırılarak 4200'e yükseltilmiştir. Kültürel miras uzmanlarımızın ek göstergeleri ise 2200'den yalnızca 600 puan artırılarak 2800'e çıkartılmıştır. Ayrıca yine 657 sayılı kanun kapsamında yer alan, ön lisans mezunu sağlık teknik erlerine artı 1400 ek gösterge verilerek 3600'e yükseltilmiştir. Bu tablo kültürel miras alanında görev yapan personelimiz de benzer bir iyileştirmeyi hak ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

"Bu konu yalnızca maaşla veya rakamla ilgili değildir"

Kültürel miras uzmanlarımız, arkeologlar, sanat tarihçileri ve müze araştırmacılar üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olmuşlardır. Aynı fakülteden mezun olan kimyagerler ve yer şekilleri uzmanları 'B grubu teknik hizmetler' sınıfında yer alırken, bu alanlarda görev yapan personelimiz hala 'C grubunda' bulunmaktadırlar. Yer şekilleri uzmanları yerin şeklini incelerken arkeolog o yerin hafızasının çözümler. Bu iki teknik disiplin arasındaki statik farklılığı bugüne kadar haklı bir beklenti olarak gündemde olmuştur. Bu konu yalnızca maaşla veya rakamla ilgili değildir. Bu konu; emeğin karşılık bulması tarihimize ve kültürel mirasımıza hizmet edenlerin hak ettiği diğeri görmesi anlamına gelmektedir. Bizim için bu mesele bir hak arayışı değil bir emeğe vefa karşılığıdır. Tarafımıza ulaşan yüzlerce dilekçe, kurum görüşleri ve dilekçe komisyonunun 'ekonomik ve mesleki yönden düzenleme gerekir' tespiti konunun olgunlaşma sürecine büyük bir katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda talep ilgili mercilere ulaştırılmış, bu düzenleme kültürel miras alanında çalışanlarımızın motivasyonunu artırmıştır.

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız teknik hazırlıklarını tamamlamak üzere"

Biz MHP olarak bu çalışmalarda her aşamada destek verdik ve gelmeye devam edeceğiz. Kültürel mirasımıza gönül veren, kazı alanlarında ter döken, müzelerde sessizce tarih anlatan tüm çalışanlarımızın yanındayız. Bu konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TBMM Dilekçe Komisyonu'muz ve ilgili kurumlarımız sürecin en başından itibaren yapıcı bir tutum sergilemişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız teknik hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Önümüzdeki yasama sürecinde bu iyileştirmenin uygun bir düzenleme çerçevesinde hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir ve inşallah da gerçekleşecektir."