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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dronlarla Zeytin Ağaçlarının Sayımını Yapıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, dronlar aracılığıyla zeytin ağaçlarının sayımını yapıyor ve korunmasını sağlıyor. Son teknoloji fotogrametrik görüntüleme ve LİDAR tarama sistemleri kullanılarak zeytin ağaçlarının tespiti yapılıyor. Zeytin ağaçlarının sayısı ve coğrafi konumları veri tabanında saklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, dronlar aracılığıyla havadan ve yerden ölçüm teknikleri kullanarak, ecdat emaneti zeytin ağaçlarının sayımını yapıyor ve korunmasını sağlıyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde 1750 ayrı parselde bulunan yaklaşık 180 bin zeytin ağacının sayısı ve parsel sınırları içerisindeki coğrafi konumlarının belirlenmesi için son teknoloji fotogrametrik görüntüleme ve LİDAR (Light Detection and Ranging / Lazer tarama) tarama sistemlerine sahip dronlar kullanılıyor.

Zeytinliklerin sayımı için GNSS ve GPS teknolojisi ile yersel ölçüm tekniklerinden yararlanılırken, yersel ölçümün zor ve ağaç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise LİDAR teknolojisiyle üç boyutlu nokta bulutu verisi üretilerek, daha hızlı ve doğru şekilde zeytin ağaçlarının tespiti sağlanıyor.

Sayımlar veri tabanında saklanacak

Genel Müdürlük, ecdat emaneti zeytinliklerin bulunduğu sahaların korunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, zeytin ağacı sayıları güncellenerek, ecdat emaneti her zeytin ağacının coğrafi koordinatları belirlenecek ve veri tabanında saklanacak. Eldeki veriler ışığında ise periyodik saha kontrolleri sürdürülecek.

Zeytin ağaçlarının korunması ve takibinde teknolojik sistemler kullanılmaya devam edilecek.

55 bin dönüm zeytinlik alanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "mevcut zeytinlik alanlarının sayımı ve son sistem teknolojilerle zeytin ağaçlarının durum tespitlerinin tamamlandığını" bildirdi.

Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce atalardan miras kalan zeytin ağaçlarının yaşatılmasına yönelik çalıştıklarını ve yeni zeytinlik alanlarını da Genel Müdürlük bünyesine kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son olarak alımını tamamladığımız Balıkesir Havran ilçesinde 55 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan 434 zeytin, 137 incir ağacı ile zeytinliklerimizin sayısını artırdık. Her dinin kutsal meyvesi sayılan zeytin, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de 6 ayette ve çok sayıda hadiste geçiyor. İnsanlık için şifa deposu olan zeytin meyvesini yaşatmak, insanlığımıza hizmette en önem verdiğimiz alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce zeytinlikler ile incir ağaçlarını koruma ve üzerine düşen sorumlulukları özenle yerine getirmekle birlikte zeytinlik ve incir ağacı sahalarını da genişletmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Zeytin Tarım Çevre Kültür Teknoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

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