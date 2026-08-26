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Side'de Herakles Kapısı Gün Yüzüne Çıkarıldı

Side'de Herakles Kapısı Gün Yüzüne Çıkarıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'ndeki kazıların tamamlandığını belirterek, yeni bir kapının daha gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, "Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları, Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor" dedi.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'ndeki kazıların tamamlandığını belirterek, yeni bir kapının daha gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, "Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları, Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Side'de sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

Side'de "görkemli" kapılarından birinin daha gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'nde kazıların tamamlandığını aktardı. Ersoy, söz konusu çalışmaların Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izleri ortaya koyduğunu ifade etti.

Caddenin anıtsal girişlerinden biri olan Herakles Kapısı'nın mimari ve sanatsal detaylarına dikkati çeken Ersoy, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları, Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına ait bu kabartmaların Geç Antik Çağ'da kapının yapımında yeniden kullanıldığı anlaşılıyor.

MS. 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen bu güzergah, Doğu Kapısı'ndan kente ulaşanları karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüşmüş. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile kazı heyetimize ve bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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