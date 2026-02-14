Bakan Ersoy'dan Hızır Orucu sofrasında birlik ve kardeşlik mesajı

Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi'nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi dedeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ortak manevi mirasın birlik ve dayanışmayı güçlendiren temel değer olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye'de bulunan Kazım Karabekir Cemevi'nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması'nda Alevi-Bektaşi dedeleri, cemevi temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Bakan Ersoy, cemevinde yaptığı konuşmada, "'Ya Hızır' diyerek kurulan; birlik ve dirliğimizin nişanesi olan bu sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Hızır Orucu'nun sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirten Ersoy, bu geleneğin zor zamanlarda umudu diri tuttuğunu ve toplumsal kardeşliği güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmasında ortak manevi mirasa da değinen Ersoy, Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş Veli'nden Mevlana'ya uzanan değerler dünyasının farklılıkları bir arada tutan güçlü bir birlik mayası oluşturduğunu söyledi. Sevgi, hoşgörü ve adaleti merkeze alan Alevi-Bektaşi öğretisinin toplumsal beraberliğe katkısına dikkat çeken Ersoy, Bakanlık olarak milli ve manevi mirası bütün unsurlarıyla korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Ersoy, "Bu millet can cana, gönül gönüle verdikçe geleceğimiz güçlü ve aydınlık olacaktır" diye konuştu.

Kazım Karabekir Cemevi Başkanı Erdal Ahi ise Hızır ayının inanç dünyasında sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirterek, "Hızır demek, zor zamanda kapıyı çalan iyilik demektir" dedi. Hızır ayı boyunca tutulan oruçların sabrı, paylaşmayı ve birbirini anlamayı hatırlattığını ifade eden Ahi, komşunun halini gözetmenin, lokmayı bölüşmenin ve kırgınlıkları geride bırakmanın bu ayın en kıymetli tarafı olduğunu vurguladı.