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Bakan Ersoy: Dünya mirasının kalbi 2027'de İstanbul'da atacak

Bakan Ersoy: Dünya mirasının kalbi 2027'de İstanbul'da atacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dönem başkanlığında 2027'de İstanbul'da yapılacak UNESCO Dünya Miras Komitesi 49'uncu Dönem Toplantısı için hazırlıkların başladığını duyurdu. Ersoy, uluslararası ölçekte güçlü ve profesyonel bir organizasyon yapacaklarını, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya mirasının kalbi 2027'de İstanbul'da atacak. UNESCO Dünya Miras Komitesi 49'uncu Dönem Toplantısı için hazırlıklarımızı başlattık. Uluslararası ölçekte güçlü ve profesyonel bir organizasyon ortaya koyacağız" dedi.

Ersoy sosyal medya hesabından, Türkiye'nin dönem başkanlığında yapılacak UNESCO Dünya Miras Komitesi 49'uncu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya mirasının kalbi 2027'de İstanbul'da atacak. Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştireceğimiz UNESCO Dünya Miras Komitesi 49'uncu Dönem Toplantısı için hazırlıklarımızı başlattık. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile yürüttüğümüz değerlendirmelerde; organizasyondan ulaşıma, teknik altyapıdan iletişim çalışmalarına ve yan etkinliklere kadar tüm süreci ele aldık."

"DÜNYA MİRASINA YÖNELİK PROGRAMLARLA EV SAHİPLİĞİMİZİN ETKİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Buluşmayı yalnızca bir toplantı olarak görmediğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı (TGA) da hazırlıklara dahil ederek, uluslararası ölçekte güçlü ve profesyonel bir organizasyon ortaya koyacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını, mirasın korunması için hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve bu alandaki yaklaşımımızı dünyaya anlatacağımız güçlü bir tanıtım fırsatına dönüştüreceğiz. Ulusal ve uluslararası basının etkin katılımıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin kültürel birikimini dünya kamuoyuna taşıyacak; özel etkinlikler, alan ve müze ziyaretleri ile Dünya Mirasına yönelik programlarla ev sahipliğimizin etkisini güçlendireceğiz."

Kaynak: ANKA
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