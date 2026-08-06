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Aspendos'ta 1800 Yıllık Şifa Heykeli Bulundu

Aspendos'ta 1800 Yıllık Şifa Heykeli Bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ve oğlu Telesphoros'u betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubunun gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyunda mermer heykel grubunun gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1.800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu. MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor.

Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos'un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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