'KUĞU GÖLÜ' BALESİ BÜYÜLEDİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 30'ncusu gerçekleştirilen 'Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin üçüncü temsili, 'Kuğu Gölü' balesi oldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 30'ncusu gerçekleştirilen ' Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin üçüncü temsili, 'Kuğu Gölü' balesi oldu. Festivalde iki temsil ile yer alan Kuğu Gölü balesi, sanat severlere rüya gibi bir akşam yaşattı.

P.İ.Çaykovski'nin bestelediği ve klasik balenin en sevilen örneklerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi (Ankara DOB) tarafından Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) Orkestrası eşliğinde sahnelendi. Ünlü koreograflar Mariusb Petipa ile Lev Ivanov'un yanı sıra Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın da yorumlarıyla 2 perde olarak sahneye taşınan ve gerçek aşkın gücünü anlatan, görsel bir şölene dönüşen esere izleyici ilgisi yoğun oldu.

PRENS EŞ SEÇİMİ YAPIYOR

Prens Siegfried'ın 21. doğum günü kutlamaları ile başlayan eser; Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını konu ediyor. Ankara DOB'un bale topluluğu kadrosu, müziği, hikayesi, dekor, kostüm ve ışık tasarımlarıyla büyüleyici bir sahne gösterisi olan 'Kuğu Gölü'nün dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.

SIRADA LA BAYADERE BALESİ

30'ncu Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 17 Eylül Pazar günü saat 21.00'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'La Bayadere' balesi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısında olacak. Besteci Ludwig Minkus'un müzikleri, MariusPetipa'nın eşsiz koreografisi, gösterişli, törensel, etnik dansları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale topluluğu kadrosu ile seyirciyi mistik ve egzotik bir yolculuğa çıkaracak eseri Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. Şef Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek eserin dekor tasarımı Efter Tunç, dekor tasarımı Gülden Sayıl, Işık tasarımı ise Önder Arık imzası taşıyor.Festival, 21 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşecek 'Gala Konseri' ile sona erecek.(DHA)