Ramallah'ta Filistin Kimliğini Anlatan Sergi

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli sanatçı Basile el-Anani'nin Filistin kimliği ve mirasını renkler ve harflerle anlatan 70 eserinden oluşan kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Ramallah'taki El-Bire Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Renkler, Harfler ve Silinmeyen Bir İz" başlıklı sergi, gün boyu ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergide, Filistin'in kültürel ve dini kimliğinden ilham alan çalışmaların yanı sıra geleneksel mimari ve nakış gibi halk mirasının unsurlarını renkler ve hüsnühatla harmanlayan eserler yer alıyor.

El-Bire Belediye Başkanı Münif Tariş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin belediye ile Kudüs YEE'nin Ramallah Şubesi arasındaki işbirliğinin bir meyvesi olduğunu belirterek, Filistinli sanatçıyı onurlandıran bu girişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültürel köprü

YEE'nin Filistin Koordinatörü Ensar Fırat, sanatçı Anani'nin eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu etkinliğin enstitünün düzenlemeyi planladığı Filistin-Türkiye ortak sanat sergileri serisinin ilki olduğunu söyledi.

Serginin El-Bire Belediyesi ortaklığında gerçekleştiğini aktaran Fırat, bu tür etkinliklerin Türk ve Filistin halkları arasında bir "kültür köprüsü" kurma misyonlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Fırat, enstitünün Filistinli sanatçılara ve sanatseverlere eserlerini sergileyebilecekleri ve toplumla buluşabilecekleri bir alan sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Fen bilimlerinden sanata uzanan yolculuk

Filistinli sanatçı Basile el-Anani de resimle olan bağının çocukluk yıllarında başladığını, öğrencilik döneminde geliştiğini ve fen bilgisi öğretmenliği yaptığı yıllarda da devam ettiğini belirtti.

Öğretmenlik yaparken derslerinde bilim insanlarının portrelerini çizerek resimden yararlandığını anlatan Anani, bu tecrübenin zamanla sanat yolculuğunu genişlettiğini söyledi.

Anani, eserlerinin ilk kez YEE'de sergilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA