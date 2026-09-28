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Kudüs Valiliği 1792 İsraillinin Mescid-i Aksa baskınını statüko ihlali saydı

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Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde 1792 İsrailli, İsrail polisinin koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs Valiliği, Meğaribe Kapısı'ndan sabah ve öğleden sonra yapılan baskınları tarihi ve hukuki statüyü ihlal eden faaliyetler olarak nitelendirdi.

Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın üçüncü gününde, Filistin topraklarını gasbeden 1792 İsrailli, polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde 1792 İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gerçekleştirildiği belirtildi.

Baskına katılanlardan bazılarının Aksa'ya bitkisel adaklar getirdiği ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, bazılarının ise üzerlerindeki tişörtlerde "caminin yıkılması ve kalıntıları üzerine sözde tapınağın inşa edilmesini" savunan kışkırtıcı ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Baskına İsrail polisinin koruması altında katılan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler yaparak dans ettiği, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen ayinlere katıldığı aktarıldı.

Kudüs Valiliği, Talmudik ritüelleri ve çeşitli eylemleri, tarihi ve hukuki statükoyu ihlal eden faaliyetler olarak nitelendirerek; bu duruma, yeni bir dini gerçeklik dayatma girişimi olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, yaya ve araç trafiğine kapattıkları birçok noktada Filistinlilerin iş yerlerine ve eğitim kurumlarına ulaşmasına engel oldu.

Valiliğin açıklamasında, Yahudi bayramı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin, kentin Eski Şehir bölgesindeki Ömer Mescidi ve Süryani Ortodoks Manastırı'nın kapılarını da kapattığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Mescid-i Aksa'ya ve Burak Duvarı'na gelecek İsraillilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Silvan beldesine çıkan bir yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Habib beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yolları araç lastikleriyle kapattığı ve beldenin merkezine İsrail bayrakları astığı kaydedildi.

Ekonomik kriz uyarısı

Kudüs Valiliği, özellikle Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinlilere ait dükkanların, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana giderek kötüleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Ekonomik krizin, turizmdeki düşüşe, Yahudi bayramları sebebiyle uygulanan kısıtlamalara ve zorunlu kepenk kapatmalara bağlandığı açıklamada; bu durumun etkilerinin sadece esnafla sınırlı kalmadığı, restoranların, otellerin, ulaşım ve turizm hizmetleri sektörlerinin de süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kudüs çevresinde 8 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail güçleri, Kudüs'ün çeşitli semtlerinde ve çevre beldelerde sabahın erken saatlerinden itibaren yürüttüğü operasyonlarda; Bedevi beldesinden 4, Ram ve Ebu Dis beldelerinden ikişer kişi olmak üzere toplam 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu gözaltıların, İsrail güçlerinin Kudüs çevresindeki Filistin beldelerine düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz kullandığı baskınların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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