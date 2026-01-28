Haberler

İsrail polisi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi, Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişimi sonrası öldürüldüğünü açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimde, birçok Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail polisi, Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün güneyinde kontrol noktasında yürüyerek gelen bir Filistinli şüphelinin tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Beytüllahim'e geçişteki kontrol noktasında çevrilen ve kimliğini kontrol için veren şüphelinin bir anda polislere bıçak çektiği iddia edildi.

İsrail güvenlik personeli, kontrol noktasında ateş açarak Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsraillilerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1109 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
