"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı

'Kudüs şairi' Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı
Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 26. yılında Şanlıurfa'da kabri başında anıldı. Anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönü konuşuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 26. yılında Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında, İnan'ın kişiliği, hatıraları ve edebi yönüyle ilgili yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, anma programına telefonla bağlanarak katılanlara seslendi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Akif İnan üstadımız hem şairliğiyle, hem öğretmenliğiyle, hem yazarlığıyla, entelektüel kimliğiyle ve aksiyoner duruşuyla, sendikamızın kurucu genel başkanı olması vesilesiyle iz bırakmış, hatıralarıyla insanları yönlendirebilen ve ufuk çizebilen bir müktesebatı emanet etmiş kıymetli bir büyüğümüz. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucu genel başkanı olması vesilesiyle de bu hatırasına, bu mirasına sahip çıkıyor, yeni kuşaklarla buluşturma konusunda olağanüstü gayret gösteriyoruz."

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da Mehmet Akif İnan'ı ölümünün 26. yılında anmak için bir araya geldiklerini belirterek, anma programına katılan herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise İnan'ın tanışmaktan mutlu olduğu müstesna insanlardan birisi olduğunu ifade etti.

Törene, İnan'ın ailesi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri ile İnan'ın sevenleri katıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 6 Ocak 2000'de vefat etmişti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
