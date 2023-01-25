Çalıştığı yerden günlük 30-40 bin lira çaldı, işsiz kocasının yaptıkları pes dedirtti

Küçükçekmece'de para transfer ve fatura ödeme bürosunda çalışan bir kadın bir yıl boyuna tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 11 milyon lira çaldı. Günde 30-40 bin lira çalan kadın yaptıkları ortaya çıkınca tutuklandı. Kadının işsiz olduğu öğrenilen kocası tarafından lüks arabalarla işten alındığı da öğrenildi.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir para transfer ve fatura ödeme şubesinde çalışan Büşra D. isimli kadın, işe başladıktan sonra kasada açık çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kasadan tırnakçılık yöntemiyle para çalan personel, iddiaya göre rezidans daire, eşi ve yakınlarının üzerine araba aldı.

TUTUKLANDI



İşyeri sahiplerinin olayın üstüne detaylı olarak gitmesinin ardından Büşra D., babasının kalp krizi geçirdiğini ifade ederek işten ayrıldı. Büşra D.'nin işten ayrılması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik kamera görüntüleri yeniden inceleyen işyeri sahipleri hırsızlık olayını ortaya çıkardı. Şikayet üzerine yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İŞSİZ EŞİ LÜKS ARABALARLA ONU ALMAYA GELİRDİ"

Her gün 30-40 bin lira kadar para çaldığı belirlenen kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşyeri sahiplerinden Kahraman Hanbaba, kadının çaldığı paralarla rezidans daire, kendi eşi ve yakın akrabaları üzerine arabalar aldığını iddia ederek şunları söyledi: "Eşinin yasal olarak bir yerde çalıştığına dair resmi kayıt yok. İşsiz olmasına rağmen buraya lüks arabalarla gelip eşini alırdı. Açığı kapatmak için kendi araçlarımızı, dairelerimizi satıp bankadan kredi dahi kullandık. Biz bir haftadır kasa olarak kar etmeye başladık" dedi.

"GENELDE DOLAR VE EURO ÇALMIŞ"

Kahraman Hanbaba, birçok sektörde iş yaptıklarını ve tüm paranın olayın gerçekleştiği şubede toplandığını söyledi. Büşra D.'yi muhtaç halde olduğu için yeniden işe aldıklarını belirten Hanbaba, "Daha önceden bizim ofisimizde çalışıyordu, işten ayrıldı. Kısa bir süre sonra ihtiyacı olduğu, çocuğuna mama bile alamadığını söyleyerek iş talebinde bulundu. Kendisini tanıdığımız için işe aldık. Bizim sağlık, turizm, inşaat sektörlerinde işlerimiz var. Bütün paranın toplandığı merkez burası. Sirkülasyon aşırı çok olduğu için bu açığı ortaya çıkarmak kolay değil. Ancak yıl sonunda ortaya çıkabiliyordu. Biz bu açıkları çalışanlarımıza yakıştıramadığımız için kendimizden şüphelendik. Tırnakçılık yöntemi kullanmış. Parayı kasaya koyar gibi yaparak kolunun altına almış. Genelde dolar ve euro çalmış. Biz günlerce sabahlara kadar uyumadan kamera kayıtlarını 10 defa tekrar ederek inceledik yine anlamadık. Her gün ortalama 30-40 bin lira arası parayı kasadan çaldı. Olay ortaya çıktığı zaman babam kalp krizi geçirdi diyerek işten ayrıldı. Herkes zan altındayken onun bırakıp gitmesi ondan şüphelenmemize neden oldu. Kamera kayıtlarında yüzlerce defa tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıkları tespit edildi. Şikayetçi olduk, şu an kendisi cezaevinde" ifadelerini kullandı.