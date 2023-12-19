Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de liselilerin silahlı kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da bir lise öğrencisi olan B.G., arkadaşlarıyla sokak ortasında çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, sokak ortasında toplanan liseli 7 kişilik grup arasında çıkan tartışmada B.G., kendisine tokat atan arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin arkadaşlarını tabancayla kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT ATINCA SİLAHINA SARILDI

Pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde iddiaya göre B.G., Utku A. ve Ali N.'nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı. B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali N.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışmaları devam ediyor. B.G.'nin eline aldığı tabancayla arkadaşlarını kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya tanık olan esnaf Sadettin Kara, "Gördüğümüz kadarıyla 5 kişi bir çocuğa saldırıyor. Çocuk da canını kurtarmak için silah çekiyor, ateş ediyor. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralanıyor" dedi.

Olayı gören Mustafa Uzun, "Arkadan 3 el silah sesi duydum. Ardından yaralılar ile birlikte 3-4 kişi geçti. Vuran kişi arkalarından silahla gidiyordu. 2 kişi yaralanmış, birinin durumu ağırmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title