KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ?KÜÇÜKÇEKMECE'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Havalimanı servis otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Caddesi İkitelli İETT garajı önünde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan 34 VH 9127 plakalı kamyonet ve 34 BVC 837 plakalı havalimanı yolcu servis otobüsüne arkadan gelen şoför Osman Güvenç'in kullandığı 34 TP 7930 plakalı İETT otobüsü çarptı. İETT otobüsü ile refüj arasında kalan 34 SN 9727 plakalı hafif ticari araç da zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada İETT otobüsünde şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servis otobüsünde de 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İkitelli-Halkalı istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.

Havalimanı servis otobüsünün bağlı olduğu firmada görevli olan Celal Kartop, "İETT şoförü uyuyordu. Biz ışıkta duruyorduk. Belediye otobüsü şeritten çıkmış. Direkt bizimkine vurmasa ufak araçların hepsini çiğner geçerdi. Feci kaza oldu. Bizim yolcularımızda sıkıntı yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel