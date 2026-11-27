KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye patlamanın ardından yükselen alevlere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlama sırasında dairede bulunduğu öğrenilen S.B.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANAN DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan daire ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'PATLAMANIN ŞİDDETİYLE CAM KOMPLE KIRILDI'

Patlamayı duyanlardan Doğan Demirkol, "Üst sokaktaydım, ani patlamaya geldim. Buraya geldiğimde bodrum kattaki cam, patlamanın şiddetiyle cam olduğu gibi komple kırıldı. İçeride muhtemelen ocağın üzerinde yemek bıraktılar. Ama doğal gazda diyorlar. Zaten içerideki vanayı da kapatmışlar. Yaralı şuan da belirsiz bilemiyorum. İtfaiye, polis ve ambulansı da muhtemelen vatandaşlar çağırdı. Ambulans geldi bir kişi vardı, onu da götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı