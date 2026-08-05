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D-100'de Otomobil-İETT Otobüsü Kazası: Yaralılar Var

D-100'de Otomobil-İETT Otobüsü Kazası: Yaralılar Var
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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası trafik Edirne istikametinde yan yoldan akıtıldı. İlk belirlemelere göre kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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