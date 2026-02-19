KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kayseri'deki okullarda akran zorbalığına karşı iyilik iklimi oluşturuluyor

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Akran Destek Programı sayesinde okullarda akran zorbalığına karşı iyilik iklimi oluşturuluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Kayseri'de uygulanan Akran Destek Programı'nın detayları anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, çocukların okullarda ruhen ve bedenen kendilerini mutlu hissetmelerini önemsediklerini, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra sosyal anlamda da mutluluğu tadabilmeleri için tüm ortamı iyi olma haline göre dizayn etmeye çalıştıklarını söyledi.

Akran Destek Programı ile okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde "iyi olma hali"ni esas alan bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"Toplumda akran zorbalığı denilen bir problemle karşı karşıyayız. İlimizde geliştirdiğimiz ölçeklerle yaptığımız araştırmalarda, bu durumun okullarımızda var olduğunu görüyoruz. Projeyle, sürekli bir zorbalıktan bahsetmek yerine akran zorbalığını akran nezaketine nasıl dönüştürebilirizin çabası içerisindeyiz. Rehberlik araştırma merkezlerimizi işin içerisine kattık. Okul rehberlik servislerimizi motive ettik, onları seminerlere aldık. Öğrencilerimizi işin içine kattık. Mesela Lider Akademi Projesi ile okulumuzda rol model olabilecek, davranışlarıyla liderlik rolü oynayabilecek çocuklarımızı seçtik. Onlar üzerinden hareketle diğer akranlar üzerinde oluşmuş o havayı dağıtmaya çalıştık. Genç AR-GE Projesi ile öğrencilerin dünyasına, sınıflarına, okullarına nasıl sirayet edebiliriz, ne tür çalışmalardan hoşlanırlar, onların gözüyle okulda yaşanan problem nedir, bunların cevabını almaya çalışıyoruz."

"Selamlaşma, bir güven projesi"

"Selamlaşma Projesi"nin ilkokulların yanı sıra ortaokul ve liselerde de yaygınlaştırılacağını belirten Esen, "İletişimin ilk dili selamdır. Çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren birbirleriyle doğru bir iletişim kurmaları ve aralarındaki sevgiyi büyütebilmeleri için selamlaşmalarını öğütledik. Her gün belli öğrencilerimiz, okulun bahçesinde bekliyor, arkadaşlarını, öğretmenlerini selamla karşılıyor, 'günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler' dileğinde bulunuyor. Selamlaşma, bir güven projesi aslında. Birbirine güven verebilmeyi, birbirine zarar vermemeyi öğretmeyi amaçlayan bir proje." diye konuştu."

"Bundan sonraki hedef toplu taşımada selamlaşmayı artırmak"

Mehmet İlgü İlkokulu Müdürü Sabit Çınar, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında köklerden geleceğe bazı değerleri aktarmanın önemine inandıklarını söyledi.

Toplu alanlarda selamlaşmanın giderek azaldığına dikkati çeken Çınar, "Kayseri'de ilk bizim okulumuzda başladı Selamlaşma Projesi. Çocuklarımızda bir farkındalık oluştu. Bundan sonraki hedeflerimiz toplu taşıma araçlarında selamlaşmayı artırmak." dedi.

Rehber öğretmen Nihal Güneş, uygulama sayesinde okula daha motive gelen öğrencilere selamlaşma ile "ben varım, ben buradayım, seviliyorum" duygusu verildiğini, dijital dünya sebebiyle sosyal iletişim becerileri zayıflayan çocukların bu sayede sosyalliğe büyük bir adım attıklarını dile getirdi.

3. sınıf öğrencisi Furkan Türkmen, herkese selam vermeyi çok sevdiğini, ailesi dahil herkesle selamlaştığını belirterek, "Daha iyi arkadaş ediniyorum. Çok iyi bir his oluyor. Bazıları şaşırıyor, mesela Kur'an kursuna gittiğimde selam verince şaşırmışlardı." diye konuştu.

Öğrencilerden Güler Uğurhan da küs olduğu arkadaşlarıyla selamlaşma sayesinde barıştığını ifade etti.

"Lider Akademi projesiyle disiplin suçlarında azalma oldu"

Lider Akademi Projesi'nin uygulandığı Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesinin rehberlik öğretmeni Tayfun Altıparmak ise bu projeyle her ay bir farkındalık çalışması yürüttüklerini, geçen ay kadına şiddet konusunu, bu ay ise bağımlılığı öğrencilerle fikir alışverişi yaparak ele alacaklarını belirtti.

Projenin çocuklardaki etkisine değinen Altıparmak, "Grup temelli faaliyetlerle hem toplumda bir arada yaşama becerileri gelişiyor hem de öz güvenleri artıyor. Bizim esas amacımız öğrencilerin hem kültürel hem de sosyal anlamda bir değer edinmesi. Bir proje içinde olunca öz güvenleri gelişiyor, okula aidiyet artıyor, olumlu okul iklimi gelişiyor. Bu gelişince disiplin sorunları azalıyor. Birbirilerini tanıdıkları için daha hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Disiplin sorunlarında inanılmaz bir azalma olduğunu görüyoruz. Birbirleriyle sorunlarını şiddetle, kavgayla değil. iletişimle çözüyorlar." ifadelerini kullandı.

9. sınıf öğrencisi Cafer Ahmet Uysal de proje sayesinde arkadaşlarını tanıdığını, kendini daha rahat ifade etmeye başladığını kaydetti.

Emine Kınay da fikirlerini rahatça sunabildiğini anlatarak, "Eskiden çok konuşmazken şimdi daha dışa dönüğüm. İnsanları anlama becerim gelişti." dedi.