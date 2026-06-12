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Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu

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Güney Kore ve Meksika taraftarları, FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçlarında aldıkları zaferlerin ardından şehir meydanında bir araya geldi. Yüzlerce Koreli ve Meksikalı taraftar, aldıkları galibiyeti Gangnam Style şarkısı eşliğinde büyük bir coşkuyla kutladı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ilk grup maçlarının ardından Meksika'daki şehir meydanı unutulmaz anlara sahne oldu. 

MAÇI KAZANDILAR, SOKAKLAR KARNAVAL ALANINA DÖNDÜ

Turnuvadaki ilk karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Güney Kore ve Meksika taraftarları, kutlamalar için şehir meydanını adeta karnaval alanına çevirdi.

GANGNAM STYLE İLE COŞTULAR

Yüzlerce futbolsever, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bir araya gelerek tarihi bir dostluk köprüsü kurdu. İki farklı kültürün galibiyet sevinci, meydanda yankılanan dünyaca ünlü "Gangnam Style" şarkısıyla zirveye ulaştı. Kendilerine has dans figürleriyle ritme eşlik eden Meksikalı ve Koreli taraftarlar, futbolun sadece bir oyun değil, halkları birleştiren devasa bir köprü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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