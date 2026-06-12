Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber

FIFA 2026 Dünya Kupası B grubu ilk maçında ev sahipleri arasında yer alan Kanada, Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek'i konuk edecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Kanada - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Toronto Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

EDIN DZEKO YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan 40 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Kanada ile oynanacak maça yedek kulübesinde başlayacak. Bosna Hersek'in 11'inde Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic ve Demirovic mücadele edecek.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Bosna Hersek, 2014'ün ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyen Bosna Hersek'in kadrosunda Edin Dzeko'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer alıyor ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı, ikinci kez turnuva heyecanı yaşayacak.