Kubilius, AB ve Ukrayna'nın ABD'den bağımsız barış stratejisi geliştirmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Birlik ve Ukrayna'nın Washington'dan bağımsız barış stratejisi geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Kubilius, ABD- Rusya arasındaki dizel anlaşmasının duyurulmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Ukrayna'nın tek ciddi mali destekçisi" şeklinde nitelediği AB'nin, ABD'den Ukrayna'ya barış getirilmesine yardımcı olmasını beklediğini belirten Kubilius, "AB'nin, Ukrayna ile bağımsız barış stratejisi geliştirip uygulaması gereken bir noktaya gelinecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA