Kubilay Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Yönetmelik Koşullarına Uygun Değil

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasına eklenen yeni bilirkişi raporunda, yapıda kullanılan donatıların yönetmelik koşullarına uygun olmadığı anlatıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 60 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Bilirkişi raporunda, dava dosyasında binaya ait mimari ve statik projelerin bulunduğu, elektrik ve tesisat projeleri ile zemin etüt raporu ve statik hesap dosyasının yer almadığı belirtildi.

Binanın yapı ruhsatına göre 15 katlı olduğu ancak Google Earth uygulamasından elde edilen görüntülere göre kat sayısı ve görünümünün projeyle uyumsuzluğunun belirlendiği, konsol ve balkonlar yapılarak kat alanında artışlara gidildiği, ön cephedeki köşe kolonlarının şekil ve boyutunun değiştirildiği, bu nedenle de projeyle uyumsuz olduğu bilgisine raporda yer verildi.

Raporda, Kubilay Apartmanı'nın fenni mesul kayıtlarında tutarsızlık bulunduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapıya ilişkin teknik uygulama sorumlusu sürecinde Ahmet Demir'in istifası sonrası yapı ruhsatına yeni bir teknik uygulama sorumlusu atanmadığı, ruhsatta bu yönde herhangi bir kayıt bulunmadığı ve dava dosyasında da teknik uygulama sorumlusu bildirimine dair resmi bir evraka rastlanmadığı tespit edilmiştir. 30 Kasım 2023'teki bilirkişi raporunda da yapı inşası aşamasında görevli bir teknik uygulama sorumlusu bulunduğuna dair bilgi ve belgeye rastlanmadığı açıkça belirtilmiştir."

Müteahhit Murat Helete'nin Mehmet Gülaç'ı teknik uygulama sorumlusu olarak beyan etmesine karşın, Gülaç'ın yapı ile bir bağının olmadığını öne sürdüğü bildirilen raporda, "Bu bağlamda yapı inşası sürecinde yasal olarak zorunlu olan teknik uygulama sorumluluğunun kimler tarafından fiilen ve resmen yerine getirildiği rapor kapsamındaki çelişkili beyanlardan anlaşılamamıştır." ifadesine yer verildi.

"Yapı için projede ön görülen beton sınıfının sağlanmadığı" tespiti

Kubilay Apartmanı'nın basınç deneyi sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilen raporda, "Yapı için projede ön görülen beton sınıfının sağlanmadığı ve donatı numunesinin akma ve çekme dayanımı ile kopma uzamasının incelenmesi neticesinde akma dayanımlarının yönetmelik koşullarına uymaması nedeniyle yapıda kullanılan donatıların yönetmelik koşullarına uygun olmadığını tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bina imalatı ve denetiminin deprem davranışına yeterli cevabı verebilecek şekilde yapılmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem sırasında göçmenin nedenleri olarak yapının kök boyutunun yetersiz olduğu, binanın göçmeden önceki mevcut haliyle projeleri arasındaki uyumsuzlukların ve yerindeki imalatta projeye göre farklı detayların olduğu, donatı ve betonun yeterli mekanik özelliklere sahip olmadığı tespit edilmiştir. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre sorumlu olabilecek kişiler, binanın yapım sorumlusu müteahhit asli kusurlu, mimari fenni mesul asli kusurlu, statik fenni mesul asli kusurlu ve belediye yapı kontrol birimi asli kusurludur."

Davanın geçmişi

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet Gülaç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra, dönemin kamu görevlileri olan Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile büro personeli Abdullah Sancar hakkında da aynı suçlamayla açılan dava, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaları sürdürülen diğer sanıklar Helete ve Gülaç'ın yargılandığı davayla birleştirilmişti.