Kuaför Gökhan'ın ölümünde sanıklardan 'Pencereden atladı' savunması

ESKİŞEHİR'de, kuaför Gökhan Kısacık'ı (26) 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıp, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Emine Bayrak (27), Mert Eskioğlu (26) ile Mesut Turan'ın (35) yargılanmasına başlandı. Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında suçlamaları reddedip, Kısacık'ın arbedede açık olan pencereden kendisinin atladığını öne sürdü.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan kuaför Gökhan Kısacık, 28 Haziran gecesi evine gelen ve aralarında borç meselesinden husumet olduğu belirtilen Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan ile tartıştı. Şüpheliler, iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı Sert'i (60) dövdü ardından kuaförü 3'üncü kattaki evin penceresinden atarak kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı Sert, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.