KTÜ ev sahipliğinde 10. Uluslararası Yaratılış Kongresi Trabzon'da başladı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı.

Bilimler Işığında Yaratılış Derneğince KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen kongrenin açılışında konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Kur'an-ı Kerim'in insanı düşünmeye, gözlemlemeye ve tefekkür etmeye davet ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Çuvalcı, bilimsel merakın sonunun olmadığını dile getirerek, "Bugün fizik, kimya, biyoloji, astronomi, genetik, tıp ve mühendislik alanlarında ulaştığımız bilgi birikimi son derece büyüktür. Fakat bilim ilerledikçe bir gerçeği daha açık biçimde görüyoruz. Her cevap beraberinde yeni sorular getiriyor." dedi.

Üniversitelerin soru sorabilen, delil önemseyen ve eleştirel düşünebilen kurumlar olduğunu ifade eden Çuvalcı, "Bu nedenle bilimsel özgürlüğü, akademik ahlakı ve fikri çoğulculuğu son derece önemsiyoruz. İnanıyorum ki bugün 10'uncusu gerçekleştirilen Yaratılış Kongresi farklı disiplinlerden bilim insanlarının bir araya gelmesine, yeni soruların doğmasına ve yeni bilimsel işbirliklerinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise "Kainat ve Yapay Zekanın Farklılıkları ve Benzerlikleri" başlıklı sunum yaptı.

Kapitalist sistemin haz odaklı yaşamı teşvik ettiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, şunları kaydetti:

"Beynimiz karmaşık bir makine. Bu makinenin varoluşu nasıl olur, beynimizdeki kimyasal dengeye uygun nasıl yaşarız, hayat felsefemiz nasıl olur? Bir cihazın nasıl çalışabileceğini en iyi bilecek konumdaki kişi kimdir? O cihazı üretendir. İnsanın faydasına olanın en iyisinin ne olduğunu bilecek kimse, insanı ancak yaratan olabilir. Bu bize zorunlu bir dış tasarımcının olduğunu gösteriyor."

Tarhan, yapay zekanın insansız düşünülemeyeceği gibi evrenin de dış zekasız düşünülemeyeceğini sözlerine ekledi.

Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün???????, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Beldüz ve İlimler Işığında Yaratılış Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Erdoğan'ın da birer konuşma yaptığı programa, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA