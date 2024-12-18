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Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

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Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Kriz Yönetimi Eğitimi'nde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal katılımcılara kriz yönetiminin temel prensipleri ile iletişimin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Kriz Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

AAtölye'deki eğitimde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal tarafından AA çalışanlarına, kriz yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

Eğitimde, krizin tanımına, farklı türlerine, ortaya çıkış nedenlerine ve etkili yönetim stratejilerine değinen İnal, kriz yönetiminin temel prensiplerini aktarırken, bazı durumlarda hareketsizliğin krizin daha da derinleşmesine ve kontrol edilemez noktaya gelmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Bu nedenle kriz sinyallerinin erken tespitinin ve proaktif yaklaşımla krizin olgunlaşmadan engellenmesinin kritik öneme sahip olduğunu aktaran İnal, kriz anlarında iletişimin hayati rolüne değindi, özellikle yanlış bilgilendirmeyle mücadelenin önemini vurguladı.

Yanlış ve eksik bilginin hızla yayılmasının kamuoyunda paniğe, güvensizliğe ve hatta sosyal huzursuzluğa yol açabileceğini dile getiren İnal, doğru ve güvenilir bilginin şeffaf şekilde ve zamanında paylaşılmasının krizin olumsuz etkilerini en aza indireceğini ifade etti.

Kriz yönetiminde liderliğin ve koordinasyonun rolü üzerine değerlendirmelerde bulunan İnal, kriz anlarında hızlı ve doğru kararlar alınması, etkili iletişim kurulması ve farklı paydaşların koordine edilebilmesi gerektiğini belirtti.

Fatih İnal, eğitimde deneyimleri üzerinden katılımcılara örnekler de verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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