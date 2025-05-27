Kremlin'den Uyarı: Ukrayna'ya Silah Kısıtlamalarının Kaldırılması Tehlikeli

Kremlin'den Uyarı: Ukrayna'ya Silah Kısıtlamalarının Kaldırılması Tehlikeli
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırılmasının barış süreciyle uyumsuz olduğunu ve ilave çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı doğruysa bunun tehlikeli bir adım olduğunu belirterek, "Hepsi, barış çabalarıyla, yeni başlayan ve hala çok kırılgan bir durumda olan barış süreciyle net bir şekilde uyumsuzdur." dedi.

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, Rusya'ya yönelik son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin İHA'larla rahatsız edilmesi durumunda karşılık bulacağını net bir şekilde söylemişti." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Belgorod ve Kursk gibi bölgelerindeki sivil yapıların Ukrayna tarafından hedef alındığını belirterek, "Ne yazık ki Avrupalılar ve Amerikalılar, bize saldırmaya çalışan İHA'ları açıkça görmezden gelmek istiyorlar." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, "Eğer bu doğruysa, eğer bu gerçekten doğruysa, o zaman bu son derece tehlikeli bir karardır." diye konuştu.

Peskov, söz konusu adımın ilave çatışmalara yol açabileceğine işaret ederek, "Hepsi, barış çabalarıyla, yeni başlayan ve hala çok kırılgan bir durumda olan barış süreciyle net bir şekilde uyumsuzdur." dedi.

Merz'in söz konusu açıklamalarının ertesi gün yalanlandığını belirten Peskov, "Ancak kendisi hala böyle bir kararın olduğu ve Ukrayna'nın herhangi bir mesafe gözetmeden Rusya'nın derinliklerine saldırmaya yetkili olduğu konusunda ısrar ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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