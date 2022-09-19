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Kraliçe 2. Elizabeth'e son veda

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Kraliçe 2. Elizabeth'e son veda

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün Londra'da yapılan cenaze töreninin ardından eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün Londra'da yapılan cenaze töreninin ardından eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek. Cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından liderler kente akın etti.Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin tabutunun bulunduğu Westminster Salonu önünde bugün de kuyruklar oluştu.

Westminster Katedrali'nde yapılan resmi cenaze töreni başladı. Aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı tören nedeniyle Londra'da olağanüstü bir gün yaşanıyor. Kentte okul ve üniversiteler eğitime bir gün ara verirken, mağazalar da kapalı kalacak.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte polis, gizli servis görevlileri ve terörle mücadele ekiplerinin, ülke tarihindeki en büyük güvenlik operasyonunu yürütmek için birlikte görev yaptığı bildirildi.

Westminster Katedrali'nde yapılacak törenin ardından naaşın Windsor Kalesi'ne götürülmesi bekleniyor. Burada aile üyeleri, politikacılar ve Kraliçe'nin çalışanlarından oluşan 800 kişinin katılacağı küçük törenin ardından Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.

Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de, 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

dpa / BÖ,ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Prens Philip Westminster Londra Güncel Haberler

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