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KPSS'ye giren adaylara Trabzon'da aşure ikramı

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Trabzon Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KPSS'ye giren adaylara aşure dağıtıldı. İl Müftüsü Selami Aydın, gençlere başarılar diledi.

Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) giren adaylara aşure ikram edildi.

Trabzon Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfınca muharrem ayı dolayısıyla KPSS giren aday ve yakınlarına Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsüne kurulan stantta aşure dağıtıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın, muharrem ayında KPSS'ye giren gençlere aşure ikramında bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün gençlerimiz alacakları puanlarla devletin çeşitli kademelerinde görev alacaklar, devletimize, milletimize hizmetler yapacaklar. Bugün biz Müftülük olarak istedik ki bu kardeşlerimizin yanında olalım, onlara ikram edelim düşüncesiyle hareket ederek aşureyi ikram ettik. Sınava giren bütün kardeşlerimize sınavlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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