KPSS iptal edildi, peki şimdi ne olacak? İşte yüz binlerce adayı bekleyen yeni süreç

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kpss'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması gündem oldu. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı.

KPSS İPTAL EDİLDİ

İnfial yaratan olay sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, Kpss'nin iptal edildiğini duyurup tüm adaylardan özür diledi.

YENİ KPSS TAKVİMİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bu açıklamadan sonra yüz binlerce aday bundan sonraki süreci merak ediyor. Önümüzdeki dönemle ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ETKİN ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Sürecin hassasiyetle sürdürüleceğini belirten Ersoy "Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." dedi.