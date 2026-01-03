Batman'da havale geçiren çocuk UMKE aracıyla ambulansa ulaştırıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde havale geçiren Veysel Efe Özel (4), yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda UMKE ekiplerinin arazi şartlarına uygun aracıyla alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bazı noktalarda ulaşım aksadı. İlçeye bağlı Ünsaldı köyünde yaşayan Veysel Efe Özel'in havale geçirmesi üzerine ailesi, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu koşullarda köye ulaştı. Olay yerinde çocuğun genel durumu değerlendirilerek ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Veysel Efe Özel, UMKE aracılığıyla ambulansa ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için her koşulda görev başındadır" denildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,