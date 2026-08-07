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Kozluk'ta Emzirme Haftası Etkinliği

Kozluk'ta Emzirme Haftası Etkinliği
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Batman'ın Kozluk ilçesinde '1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası' kapsamında, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle hastanede stant kuruldu. Annelere ve anne adaylarına anne sütünün önemi, emzirmenin bebek ve anne sağlığına etkileri ile doğru emzirme yöntemleri hakkında bilgi verildi, broşürler dağıtıldı. Başhekim Dr. Fırat Güneş ve hastane yöneticileri de etkinliğe katılarak destek verdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası" kapsamında, emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle hastanede kurulan stantta,annelere ve anne adaylarına çocukların anne sütüyle beslenmesinin önemi konusunda bilgi verildi.

Etkinliğe katılanlara, sağlık personellerince anne sütünün önemi, emzirmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile doğru emzirme yöntemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş ile hastane yöneticileri de etkinliğe katılarak, çalışmalara destek verdi.

Kaynak: AA
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