Kozan-Mansurlu-Kayseri yolunda sona yaklaşıldı

Adana'nın Kozan ilçesi ile Kayseri'yi birbirine bağlayan Mansurlu yolunda yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Yolun tünel çalışmaları tamamlanmak üzere ve heyelan riski olan bölgelerde güçlendirme yapıldı. Çalışmaları AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Ali Fidan inceledi.

Adana'nın Kozan'ın ilçesi ile Kayseri'yi birbirine bağlayan 105 kilometrelik Mansurlu yolunda sona yaklaşıldı.

Kozan'da geçtiğimiz yıllarda göçük ve heyelan nedeni ile yapımı güçlükle ilerleyen Kozan-Mansurlu- Kayseri yolunda yapım çalışmaları hız kazandı. Toros Dağları arasından ilçe ile Kayseri arasını 2,5 saate düşürecek olan yolda tünel çalışmaları hızla sürdüğü bildirildi. İndirme mevkisi olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda heyelan olması sebebiyle toprağın kütle olarak hareket etmesinden dolayı göçük meydana gelen bölgede güçlendirme ile heyelanın durdurulduğu, yolun güvenli bir şekilde trafik akışına açıldığı belirtildi.

Kozan-Kadirli arası, Kozan- Adana arasında, Saimbeyli-Tufanbeyli arasında bulunan Obruk geçidinde, Tufanbeyli karayollarının genişletilmesi, Tufanbeyli-Kayseri sınırında bulunan Gezbel Geçidine kadar olan kısımlar da yapım onarım çalışmaları Karayolları 56. Şube Şefliği çalışmalarına son hız devam ediyor.

Çalışmaları AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 5.Bölge Müdürü Mehmet Ali Fidan, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kuzeyin ilçe başkanları ve 56.Şube Şefliği Müdürü ve personeli ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci "Karayolları Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet Fidan ile Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçe sınırları içerisinde kalan ve bölgemiz için önem arz eden yollardaki çalışmalar hakkında bilgi alıp istişarelerde bulunduk. Adana'mızın kalkınma sürecini yakından takip ediyor, bu yönde atılan her adımları titizlikle değerlendiriyor ve çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz" dedi.

Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Ali Fidan "56. Bölge şefliğimiz ile çalışmaları yakından takip ediyoruz Milletvekilimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Çalışmalarımız son hız devam ediyor" dedi. - ADANA