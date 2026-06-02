Adana'da Kozan'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla uçak gösterisi yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan üç F-16 uçağı semalarda gösteri yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği programa Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.
İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan üç F-16 uçağı, Kozan semalarında gösteri yaptı.
Uçakların birlikte ve ayrı ayrı gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam