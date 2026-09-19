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Kozan ilçesinde şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kozan Belediyesi SODES Düşler Alemi Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, programda şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Şehitlerin ve gazilerin yalnızca belirli günlerde değil, her zaman hatırlandığını belirten Arslanköylü, şehitlik ve gazilik bilincinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Arslanköylü, hayatta olan gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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