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Kozan'da Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kozan'da Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletten savrulan lise öğrencisi Kerem Efe Atlı, 25 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletten savrulup, 25 metre yükseklikteki köprüden düşen lise öğrencisi Kerem Efe Atlı (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kozan-Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa B.'nin kullandığı 33 APA 047 plakalı otomobil, arkadaşı Kerem Efe Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz'ün (18) kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı'yı düştüğü yerden çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz'ün sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kerem Efe Atlı'nın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Lise son sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Kerem Efe Atlı'nın cenazesi, Kozan Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verildi.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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