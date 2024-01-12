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Kozan'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Emirhan Ü. (18) yönetimindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Muhittin A. (17), sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emirhan Ü., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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