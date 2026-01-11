Adana'da bahçeye yuvarlanan kamyonetteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak narenciye bahçesine yuvarlanması sonucunda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cüneyt A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kozan- Adana kara yolunun Mansurlu kavşağında sürücüsünün kontrolden çıkıp narenciye bahçesine yuvarlandı.
Kazada sürücü Cüneyt A. ile yanındaki eşi Seher A. ve oğlu Ali İmran A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel